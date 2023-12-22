Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek biyografisi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru aday belirleme süreci devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere yönelik geri sayım devam ederken Muharrem Erkek'in kim olduğu ve hayatı sorgulanıyor
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CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Muharrem Erkek Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
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MUHARREM ERKEK KİMDİR?
Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Türk siyasetçi ve avukattır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.
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1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yaptı. 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım attı. Mesleğini icra ederken birçok sivil toplum örgütünde de görev aldı.
2000-2002 döneminde Baro yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.
27. dönem CHP Çanakkale milletvekili adayıdır.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;
Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindi
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci