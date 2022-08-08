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Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Aşure günü hangi ibadetler yapılır? 2022 Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namaz ve okunacak dualar

Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? 2022 Aşure günü hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayında yapılacak ibadetler araştırmaları, Hicri takvimin birinci ayının gelişiyle birlikte hız kazandı. İslam alemi, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure gününü ibadet ile geçirecek. Diyanet dini günler takvimine göre 27 Ağustos gününe kadar devam edecek olan bu kutlu ayı huşu içerisinde geçirmek isteyen Müslümanlar, Muharrem ayı ibadetlerini araştırıyor. İşte, 2022 Diyanet ile Muharrem ayında yapılacak ibadetler...

08.08.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Muharrem ayı ibadetleri, aşure gününün gelişiyle birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre 30 Temmuz günü itibariyle başlayan Muharrem ayı, 27 Ağustos gününde sona erecek. Kur'an-ı Kerim'e göre en faziletli dört aydan biri olan Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 Diyanet ile  muharrem ayı ibadetleri ve aşure gününde yapılması gerekenler...

  • AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10.gümünde denk gelen Aşure günü 2022 yılında 8 Ağustos'ta idrak edilecek.

  • MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Muharrem Ayı bu yıl 29 Ağustos'ta sona erecek. 30 Ağustos günü ise Safer ayı başlayacak. 

    Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü, İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Muharrem Ayı balangıcı ve Aşure Günü her yıl farklı bir tarihe denk gelmektedir. Bu yıl Muharrem Ayı 30 Temmuz’da başladı. 

  • MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

    - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

    - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

    - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

    - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

    - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

    - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

    - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

    - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

     

    - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

  • MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyrulmuştur. Bu yüzden Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir.

    Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani Zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece 2 rekat namaz kılınır.
    Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda "Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur." diyerek dua edilir.

    Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul haklarının affolacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.

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