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Bir muhabbet kuşunun ortalama yaşı ve büyüme ve sağlıklı kalma yeteneği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir:

Aynı türden bir muhabbet kuşunun ömrü, yaşadığı yere göre değişir, çünkü yabani bir kuş türünün ömrü, diğer hayvanlardan ve yırtıcı hayvanlara maruz kalma olasılığı nedeniyle, evcil bir kuşlara göre genellikle daha kısa ve daha streslidir.

Muhabbet kuşu, yaşamını maksimum düzeyde yaşamasına engel olan bir hastalıkla mücadele ediyorsa veya tırmanmak, oynamak, kanatlarını serbestçe açmak gibi rahat alanda yaşıyorsa ve uygun büyüklükte bir kafese yerleştirilmişse kafesin temizliğine özen ve dikkat gösterilmesinin yanı sıra, tüm bunlar muhabbet kuşunun mümkün olduğu kadar uzun yaşamasına yardımcı olur.

Doğru oranlarda vitamin, protein ve yağ içeren dengeli bir diyete güvenmek ve aşağıdakiler gibi tüm besinleri içeren yiyecekler sağlamak; tahıllar, kuruyemişler, sebzeler ve taze meyveler; muhabbet kuşunun sağlığının korunmasına ve hastalıklardan korunmasına katkıda bulunur ve bu sayede papağanın maksimum yaşına kadar yaşama olasılığını artırır.

Muhabbet Kuşları Evde Kaç Yıl Yaşar?

Muhabbet kuşu, ya da cennet papağanı olarak da bilinen bu dost canlısı kuş, tüyleri, boyu ve rengiyle en çekici türlerden biridir. Genellikle 18 ila 20 cm uzunluğundadır. Genellikle 30 ila 40 gram ağırlığındadır. Evde yaşamaya uygun bir kuş türüdür. Ayırt edici özelliklerinden biri de rengidir. Güçlü tonların varlığı ile süslenmiştir. Gövdesi yeşil, boynu ve ensesi sarıdır. Gagası açık renkli olup üst kısmı mavidir. Mizaç olarak ise genellikle uysal ve mutlu bir kuştur. Evcil bir kuştur ve bazı sesleri taklit edebilir ve diğer türlerle sorunsuz yaşayabilir. Muhabbet kuşları evde kaç yıl yaşar? Muhabbet kuşları dört ila altı yıl arasında yaşar. İstisnai durumlarda daha uzun yaşayabilirler. Bu egzotik küçük kuş, temel bakım ve sağlıklı beslenmeyle daha uzun süre de yaşayabilir.

Muhabbet Kuşlarının Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi

Yaşları 15-25 arasında değişmekle birlikte 34 yıl yaşamış pembe yüzlü cennet papağanı vakası kaydedilmiştir. Muhabbet kuşları takriben 8-10 yıl yaşayabilir. İyi bir bakımla yaşam süreleri uzayabilir. Muhabbet kuşlarının ortalama ömrü ve yaşam süresi 10- 15 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Örneğin, kafeste 24 yıl yaşayan maskeli cennet papağanı vakası kayıtlarda mevcuttur.

Muhabbet kuşları, Afrika ve Madagaskar kıtasında yaşayan, güzel renkleri ve çiftlerin birbirine olan sevgisi ve yakınlığı ile öne çıkan küçük kuş türüdür. Eğer, çiftlerden biri diğerinden koparılırsa, tek kalan muhabbet kuşu kederden hastalanabilir ya da ölebilir.

Muhabbet kuşları, çok çekici görünümlerinin yanı sıra eğlenceli ve zekidirler. Çıkardıkları sesler benzer ve tekrarlayıcıdır. Doğada yaşayan muhabbet kuşları sürü olarak bilinen gruplar halinde yaşarlar ve sabahın erken saatlerinde şarkı söylemeye başlarlar, daha sonra beslenmek için birlikte hareket ederler. Grup olarak bölümlere ayrılırlar bu nedenle bir grup yerde yiyecek ararken, diğer grup ağaçlarda yiyecek arar ve yiyecek miktarları bolsa tüm sürü toplanıp aynı yerden yemek yer. Fıstık, fındık, ceviz, çekirdek vücudun ihtiyaç duyduğu proteini almasına yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk