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Muğla'nın Menteşe, Milas, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muğla'nın Menteşe, Milas, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Menteşede öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Giriş: 05.02.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'nın Menteşe, Milas, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Muğla'da kar etkisini sürdürüyor
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AA

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Muğla ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor, tuzlama çalışması yürütülüyor.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

Menteşe-Göktepe kara yolunda ise araç geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler kar küreme çalışması yapıyor. Yolda kalan vatandaşlara ise AFAD ekipleri yardımcı oluyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin Muğla-Denizli ve Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda, Seydikemer kara yolunda kar küreme çalışması sürüyor.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

Milas ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Fesleğen, Akkovanlık, Çallı, Sarıkaya ve Kayabükü mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinin yüksek kesimlerine de kar yağıyor. Belediye ekipleri bazı yerleşim yerlerinin kapanan yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, kar yağışı dolayısıyla Narlı, Gürleyik, Taşbaşı ve Çöğmen mahallelerinde ulaşıma kapanan bazı yolların açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
Yakuta, ilçede yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise Ağla Mahallesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu kaydetti.

Yakuta, bazı yollarda araçların mahsur kaldığı ihbarları üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "Ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil." dedi.
Seydikemer ilçesi Karabel mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde trafik kontrollü sağlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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