Muğla'da kar etkisini sürdürüyor

AA

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Muğla ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor, tuzlama çalışması yürütülüyor.

FOTO: İHA

Menteşe-Göktepe kara yolunda ise araç geçişlerine izin verilmiyor. Ekipler kar küreme çalışması yapıyor. Yolda kalan vatandaşlara ise AFAD ekipleri yardımcı oluyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin Muğla-Denizli ve Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda, Seydikemer kara yolunda kar küreme çalışması sürüyor.

FOTO: İHA

Milas ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Fesleğen, Akkovanlık, Çallı, Sarıkaya ve Kayabükü mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinin yüksek kesimlerine de kar yağıyor. Belediye ekipleri bazı yerleşim yerlerinin kapanan yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

FOTO: İHA

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, kar yağışı dolayısıyla Narlı, Gürleyik, Taşbaşı ve Çöğmen mahallelerinde ulaşıma kapanan bazı yolların açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Yakuta, ilçede yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.

FOTO: İHA

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise Ağla Mahallesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu kaydetti.

Yakuta, bazı yollarda araçların mahsur kaldığı ihbarları üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "Ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil." dedi.

Seydikemer ilçesi Karabel mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde trafik kontrollü sağlanıyor.