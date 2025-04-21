Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Berkcan Kaplan ile yanındaki eşi, 20 yaşındaki Saliha Urlu Kaplan, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü pratisyen hekim K.Ö., tutuklandı
Muğla'da kaza, 19 Nisan saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, Berkcan Kaplan'ın (25) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
GENÇ ÇİFT YOLA SAVRULDU
DHA'daki habere göre kazada, yola savrulan Kaplan ile yanındaki eşi Saliha Urlu Kaplan (20) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılardan Saliha Urlu Kaplan, bir özel hastaneye kaldırıldı. Berkcan Kaplan ise Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
1.5 YAŞINDA ÇOCUKLARI VARDI
İki yıllık evli ve 1.5 yaşında çocukları olan Kaplan çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Ortaca'nın Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DOKTOR OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü pratisyen hekim K.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.