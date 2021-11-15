Antik kentin fotogrametrik haritası çıkarıldı

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yer alan İasos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Kent, büyük surlar, su kemerleri, agora, tiyatro, mezar taşları, Roma dönemine ait oda mezarları ve balıkçı pazarıyla adeta açık hava müzesini andırıyor.
İasos'ta yapılan arkeolojik kazılar sonucu, kentteki en eski yerleşim, milattan önce 3 bin yıllarının sonuna tarihlendi.
Burada, İasos Kazı Başkanlığı Destek Protokolü kapsamında İHA1 sınıfı insansız hava aracı ile özel izinle çekim yapıldı. Antik kentten havalanan insansız hava aracı, 105 hektarlık alanı 36 dakikada çekerek binlerce fotoğrafı dijital ortama aktardı.
Kazı Başkan Yardımcısı İsmail Ernur Öztekin, AA muhabirine, 6 bin yıllık geçmişe sahip ve antik dönemde Karya Bölgesi'nin Avrupa'ya açılan kapısı niteliğindeki İasos Antik Kenti'nde Neolitik, Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Genç Bizans, Orta Çağ, Menteşe, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izleri görmenin mümkün olduğunu söyledi.
İasos Antik Kenti'nin antik dönemde Karya Bölgesi olarak adlandırılan Mylasa Antik Kenti'nin yaklaşık 26 kilometre kuzeybatısında yer alan ve 6 bin yıllık geçmişe sahip bir kent olduğunu belirten Öztekin, "Burası 19. yüzyılda gezginlerin yapmış olduğu tespitler sonucu keşfedilmiş. 1960'lı yıllarda İtalya'dan kazı ekibince burada sistematik kazılarla arkeoloji çalışmaları başladı. Şu an çalışmalar Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Asuman Baldıran başkanlığında yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENEREK DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR
Öztekin, kazıların yanı sıra belgeleme çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda insansız hava aracı ile antik kentin dijital ortama aktarıldığını kaydetti.
AA'nın haberine göre; geleneksel arkeolojik tekniklerle çalışma yürüttüklerini anlatan Öztekin, şöyle konuştu:
"İasos Antik Kenti için özel bir gün yaşandı. 105 hektarlık alan havadan çekilerek bölge bilimsel olarak sayısallaştırılıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi diye isimlendirilen sistem ile bu veriler bilgisayar ortamında işlenecek. Elde ettiğimiz sayısal altyapı sayesinde İasos Antik Kenti'nin topografyasını, mimari eserlerimizi bölgenin fiziki oluşumlarını kayıt altına alarak ilerideki çalışmalarımızda kullanabileceğiz.”
Öztekin, havadan görsel tarama ile özellikle turizm için altyapı hazırlandığını ifade ederek, projelendirilecek ziyaretçi karşılama merkezleriyle, yürüyüş rotalarıyla ve anıtlarda yapılacak restorasyon projeleriyle İasos Antik Kenti'nin tanıtımına, bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Havadan görüntüleme çalışmasını gönüllük esasıyla, arkeolojiye destek için gerçekleştirdiklerini dile getiren jeodezi ve fotogrametri mühendisi Turgay Kınacı ise antik kent ve çevresiyle ilgili alanın sayısal fotogrametrik harita üretimini yaptıklarını kaydetti.
İnsansız hava aracını ilk defa böyle bir projede kullandıklarını aktaran Kınacı, "Bu harita üretimi başka arkeoloji projelerinde uygulanmadı. Bu teknoloji normalde madencilikte, şehir planlamalarında harita üretimlerinde kullanılıyor.” diye konuştu.
Kınacı, elde edilen verilen arkeolojiye katkı sağlayacağını ifade etti.
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