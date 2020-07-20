AA

Muğla'nın Ula ilçesinde, Akyaka Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Genç kızın ablası Sibel ve annesi Şefika Gültekin, Akyaka Jandarma Komutanlığına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genç kızın yakınları, iyi haber alabilmek için gün boyu burada bekledi.

Öte yandan ekipler, Pınar Gültekin'in en son görüldüğü Menteşe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.