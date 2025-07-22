Muğla'da teknede kavga cinayetle bitti

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii’nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı. Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan Arda Deniz Onat (22) hastanede hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİYE KÜREKLE MÜDAHALE

Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın Onat’ın yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Onat’ın yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri yakalayıp sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan üç kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.