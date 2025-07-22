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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da teknede kavga cinayetle bitti | Son dakika haberleri

        Muğla'da teknede kavga cinayetle bitti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneden çıkan kavga sonrası bir kişi hayatını kaybederken, olay sonrası botla kaçmaya çalışan üç şüpheliyi, ölen kişinin yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:49
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        Teknede kavga cinayetle bitti!
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        Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii’nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı. Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan Arda Deniz Onat (22) hastanede hayatını kaybetti.

        3 ŞÜPHELİYE KÜREKLE MÜDAHALE

        Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın Onat’ın yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Onat’ın yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.

        TUTUKLANDILAR

        Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri yakalayıp sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan üç kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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