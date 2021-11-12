Sahile yaklaşan köpekbalıkları böyle görüntülendi!

İHA

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpekbalıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar gelen 5-6 civarında köpekbalığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

İHA'nın haberine göre; bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlar, sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, köpekbalıklarının normalde insanlardan kaçtığını söyledi. Dalgıçlar, köpekbalıklarının boylarının ise 3 metreye yaklaştığını iddia etti.

Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpekbalıkları bölgede şaşkınlığa neden oldu.