Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Yusuf İba yönetimindeki 48 RF 774 plakalı otomobil, Ortaca-Sarıgerme yolu Güzelyurt Mahallesi kavşağında İbrahim Gebeş'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki Ömer Çağ, otomobildeki Ceyhun Kara, Arif Bülbül ve Atakan Ünlü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Çağ ve Bülbül Fethiye'ye, Ünlü ise Marmaris'e sevk edildi.



,Ömer Kundakçı