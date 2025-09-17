Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Muğla'da orman yangını çıktı! 17 Eylül 2025 Muğla Köyceğiz orman yangınında son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı?

        Muğla Köyceğiz'de orman yangını çıktı! Muğla orman yangınında son durum nedir?

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor. İşte, 17 Eylül 2025 Muğla Köyceğiz orman yangınında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 10:37 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:00
        Muğla'da orman yangını çıktı!
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. İşte, Muğla Köyceğiz orman yangınında son durum...

        MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

        Muğlanın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        YANGINDA SON DURUM NEDİR?

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

