Muğla Köyceğiz'de orman yangını çıktı! Muğla orman yangınında son durum nedir?
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Muğlanın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINDA SON DURUM NEDİR?
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.