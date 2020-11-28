Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda ehliyetsiz sürücü O.U'nun (16) kullandığı otomobilin dün refüje çarpıp devrildikten sonra karşı şeride geçtiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yöne seyir halindeki bir motosikletlinin, kazaya karışan araçla çarpışmaktan kurtulması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

O.U'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobilin, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yarlılardan İlkim İ, yaşamını yitirmişti.