AA

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Menteşe ve Datça'da önceki yıllara oranla nüfus yoğunluğu sürüyor.

Bu kış döneminde nüfusu yaklaşık iki katına çıkan Muğla'da, belediye başkanları hazırladıkları kliple bölgede kalan vatandaşlardan daha iyi bir hizmet için nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yaptı.

Fethiye, Marmaris, Datça, Milas, Menteşe belediye başkanlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşmalarının yer aldığı klipte, yerleşik nüfusun dışında kış aylarını Muğla'da geçiren vatandaşlara nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmalarını isteniyor.

Başkan Gürün, klipteki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim. Muğla halkı olarak sizlerle birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız. Ailemize eklenen her bir vatandaşımızla sadece sayımız değil, fikirlerimiz, bakış açılarımız ve farklılıklarımız da zenginleşiyor. Eskiden yaz dönemlerinde artan geçici nüfusun yerini yerleşik nüfus alıyor. Yaşayan nüfusumuzun eğitim, kültür, sağlık, altyapı gibi merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için lütfen nüfus kayıtlarınızı Muğla'ya aldırarak Muğla'da kalalım, Muğlalı olalım."

İlçelerin tarihi, kültürel ve turistik alanlarının da gösterildiği klipte başkanların kısa görüşleri de yer aldı.