Orman yangınlarında son durum

Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor.
Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangını, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi’nin Batı istikametinde ve yukarısında Göktepe Kulesi'nin alt istikametinde devam ediyor. Aynı yangının Doğu istikametinde Yılanlı dağı bölgesinde kalan kısmında da yoğun bir çalışma sürdürülüyor.
Köyceğiz'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevler üç koldan ilerliyor. Otmanlar Mahallesi civarında havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam eden yangın söndürme çalışmaları, Çövmen Yaylası bölgesinde çalışmalara ağırlık verildi. Göynük kanyonu tarafında da ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor.
Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor.
SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.
HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.
Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ve vatandaşların müdahale etmesinin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçin müdahale edilirken vatandaşlarında yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!