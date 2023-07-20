Muğla'da 2 gencin feci sonu!

Muğla'da otomobil TIR'la çarpıştı: 2 genç öldü
Muğla'da, tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, Batuhan Karagül (24) idaresindeki otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde, İsmail C.'nin (61) kullandığı TIR'la çarpıştı.Fotoğraf: AA
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karagül ile otomobildeki Aziz Köse'nin (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.Fotoğraf: İHA
Yaralı İsmail C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.