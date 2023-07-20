Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Muğla'da 2 gencin feci sonu!

        Muğla'da otomobil TIR'la çarpıştı: 2 genç öldü

        Muğla'da, tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2 gencin feci sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, Batuhan Karagül (24) idaresindeki otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde, İsmail C.'nin (61) kullandığı TIR'la çarpıştı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karagül ile otomobildeki Aziz Köse'nin (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Yaralı İsmail C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        #muğla haberleri
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "33 milyon ton tahıl sevk edildi"
        "33 milyon ton tahıl sevk edildi"
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Kampın kare ası!
        Kampın kare ası!
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"