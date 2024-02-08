Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.