"PANDEMİ NEDENİYLE DİKKAT EDİYORUZ"

Başındaki kırmızı şapkası ile dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin "Partiye katılır bir havanız var" sözleri üzerine "Şapkayı renk olsun diye taktım. Yoksa bu dönemde evden bile zor çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle dikkat ediyoruz" diye konuştu.