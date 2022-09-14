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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz ve kızı Vina, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Boz, Vina'nın canı çektiği için sokaktaki seyyar satıcıdan kızına mısır aldı.

Ardından muhabirlerle sohbet eden Boz, "Canımız mısır çekti, aldık ve artık gidiyoruz" diye konuştu. Ünlü oyuncu, daha sonra kızıyla birlikte yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.