Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kuma saplandı

"CANER SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"

Karavanın kuma saplandığını gören Müge Boz, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıp; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" ifadelerini kullandı.