Müge Boz - Caner Erdeniz çifti kuma saplandı
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve çocuklarıyla birlikte çıktıkları karavan tatilinde kuma saplandı. Karavanı kumdan çıkarmak için eşine yardım eden Boz, o anları yayımladı
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Oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 5 yaşındaki kızları Vina ve 3 aylık bebekleri Rika ile birlikte karavanlarıyla tatile çıktı.
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İlk durakları Yunanistan olan Erdeniz ailesi, bir sahilde karavanı park edip uyudu. Fakat çift, sabah uyanınca karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.
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"CANER SABAH BÖYLE BİR SÜRPRİZLE KARŞILADI BİZİ"
Karavanın kuma saplandığını gören Müge Boz, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıp; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" ifadelerini kullandı.
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Videoda, Caner Erdeniz'in tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf ettiği görüldü.
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Müge Boz, bir ara eşine yardım etmek için karavanın önüne geçip itmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boz, sonunda; "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" diyerek espri yaptı.
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Müge Boz, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımda "Sonunda Sırbistanlı 3 - 5 kişi gelip karavanımızı kurtardı şükürler olsun" ifadelerine yer verip kumdan kurtulduklarını duyurdu.