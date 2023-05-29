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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilip, yürüyüşe çıktıklarını söyleyen Boz, "Önce sabah sporumuzu yaptık, sonra kahvaltımızı... Şimdi de eve gidiyoruz" dedi.

"İÇİME SİNEN BİR İŞ ÇIKMADI" Son dönemde ekranlardan uzak kalan Müge Boz, muhabirlerin, "Sizi televizyonda göremiyoruz. Bu sizin kendi tercihiniz mi?" sorusuna yanıt verdi.

Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolarda içime sinen iş çıkmadı. Biraz titiz davranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı. İstediğim gibi bir iş olursa ekranda olacağım" açıklamasında bulundu. "EVDE TANIMADIĞIMIZ İNSAN İSTEMİYORUZ" 2019'da kızları Vina'yı kucaklar...

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