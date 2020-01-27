Müge Boz: Bu nasıl bir baskı çeşidi? - Magazin haberleri

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Oyuncu Müge Boz, cuma günü Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında konuyla ilgili paylaşım yapmayarak sessiz kalan ünlüleri hedef alan kullanıcılara isyan etti.

Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara tepki gösteren Boz, "Belki de bazıları paylaşım yapmaya harcayacağı enerjiyi gerçekten yardım yapmak için kullanıyordur" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda anne olan Boz, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

MÜGE BOZ: BU NASIL BİR BASKI ÇEŞİDİ?

Bir felaket ve kayıp olunca eline telefonu alıp 'kim konuyla alakalı # (hashtag) paylaştı, paylaşmayanlara küfrü basalım...' Bu nasıl bir baskı çeşidi? Mahalle baskısından kurtulamadık, bir de bu IG baskısı çıktı.

Bu tarz kendinizce 'uyarı' mesajları, küfürleri ile bu dünyaya en az depremler ve felaketler kadar zarar veriyorsunuz. Belki de bazıları # (hashtag) paylaşımı yapmaya harcayacağı enerjiyi gerçekten yardım yapmak için kullanıyordur.

HASAN KAÇAN: ADAM YARDIMINI YAPMIŞ

Öte yandan oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a destek vermişti. Twitter'da 'Yazıklar olsun Cem Yılmaz' etiketi açılmasına karşı çıkan Hasan Kaçan, "Doğru yapılmıyor. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım" ifadelerini kullanmıştı.