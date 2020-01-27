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Bengü, "İnsanların hayatları başına yıkılmışken, az sessiz kalın be arkadaş..." sözleriyle şu ifadeleri kullandı:

Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor. Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi. Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun yiyin için de bari enkaz altından hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başına yıkılmışken, anneler, bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın be arkadaş...