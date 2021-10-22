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Müge Boz 2 yaşındaki kızı Vina Erdeniz ile spor yaptı - Magazin haberleri

Müge Boz 2 yaşındaki kızı Vina ile spor yaptı

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz, önceki gün soluğu sporda aldı. 2 yaşındaki kızı Vina ile birlikte egzersiz yapan Boz, o anları takipçileriyle paylaştı

22.10.2021 - 13:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.

  • Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Boz'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Spor salonuna giden 37 yaşındaki oyuncu, 2 yaşındaki kızı Vina ile egzersiz yaptığı anları yayınladı.

  • Anne-kızın spor pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Boz'un paylaşıma meslektaşı Derya Şensoy da kalp emojisi ifadesi bıraktı.

  • "RUHEN İSTANBUL'A DÖNMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Öte yandan basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Boz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Yaz boyunca ailesiyle birlikte Ege'de tatil yapan Boz, uzun süre uzak kaldığı İstanbul'a ruhen dönmeye çalıştığını söylemişti.

  • "ONU DAHA DOĞAL ORTAMLARA GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Seyahatlerini kızları Vina için ayarlamaya çalıştığını açıklayan oyuncu, "Artık tatillerimiz çocuklu programlar oldu. Elimizden geldikçe onu ormanı, kuşları, ağaçları, tohumları öğrensin ve derelere, göllere girsin diye daha doğal ortamlara götürmeye çalışıyoruz. Bu yaz hep böyle geçti." demişti.

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