Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Gündüz kuşağında hafta içi her gün Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz sezonu sebebiyle yayınlanmıyor. Sevenleri ise "Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi...
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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapmıştı. Sezon arası süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi araştırılıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte ayrıntılar...
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana gelmişti.
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MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.
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