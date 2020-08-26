Müge Anlı'da konu alanınan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın esrarengiz ölümü izleyenlerin kanını dondurdu. Anne Gülizar'ın sevgilisi Hami Kıcı'nın Şair Kılıç'ı öldüresiye dövdüğünü ve Hami'yi öldürebileceğinden şüpheleniyor. İşte detaylar....



MÜGE ANLI'DA ŞİAR KILIÇ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ATV'deki canlı yayınlarına bir aylık tatilin ardından Şiar Kılıç olayıyla dönüş yaptı. Hatırlanacağı gibi 9 yaşındaki Şiar Kılıç, Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında yanarak ölmüştü. Şiar'ın babası boşandığı eşi Gülizar ve onun sevgilisi Hami Kıcı'yı suçluyordu. Şimdiye kadar ortaya dökülen kirli sırlar, Şiar'ın yanarak değil, bilerek çıkarıldığı düşünülen yangında öldürüldüğüne işaret ediyor.

Şiar'ın ölümüyle ilgili kuşku yaratan en önemli belge ise doktorun verdiği ifade oldu. Şiar'ın öldüğü yangın 28 Nisan'da çıkıyor. Bu olay ise 26 Nisan'da Hami'nin şekeri yükselip hastaneye gidince yaşanıyor. Hami feryat figan ağlarken doktor yanına gelip 'Ağlama bu öldürücü hastalık değil" diyerek teselli ediyor. Gülizar araya girip 'O hastalığından dolayı ağlamıyor' karşılığını verince doktor da 'Ne oldu bir yakınınızı mı kaybettiniz' diye soruyor. Gülizar'ın verdiği yanıt şöyle oluyor:

-"Evet yakınımızı, 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Benim şu anda buraları yakıp yıkmak gerekiyor ama kafayı mı yedim ne oldu onu da yapamıyorum'.

HAMİ KICI GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı'da canlı yayına katılan anne Gülüzar'ın sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DETAY

Bu ifade ilk günden beri biliniyordu. Olaydaki yeni gelişme doktorun söylemeyi unuttuğu sonradan hatırladığı bir detay. Müge Anlı söz konusu kadın doktoru bulup konuştu. Doktorun verdiği bilgiye göre yaşanan olay sırasında Gülizar sadece oğlumuzu kaybettik demekle yetinmiyor. "9 yaşındaki oğlumuzu 2 saat önce kaybettik' diyor. Bu cümle çok önemli. Zira hem Hami'nin feryat figan ağlamasını açıklıyor hem de Gülizar'ın "rüya" olayını yalanlıyor.

HAMİ'NİN ÇOCUKLARI ÖLECEK

Canlı yayında ifade ortaya çıktıktan sonra Hami Kıcı iyice köşeye sıkıştı. Annesi de verdiği röportajda 'Oğlunun Gülizar'dan ayrılmak istediğini ama tehdit edildiğini' söyledi. Anne röportajda bir bomba da patlattı. Daha önce hep rüyasında oğlu Şiar ile çocuklarının öleceğini gördüğünü söyleyen Gülizar şimdi Hami'nin çocuklarının öleceğini söylemeye başlamış.

Hami'nin annesi "Gülizar gelip kendisini de öldürür' diye korkudan uyuyamaz olduğunu söyledi. Hami de rüya olayını doğruladı. Gülizar rüyasında Hami'nin bir çocuğunu kalbinden bıçaklayarak diğerini de iple boğarak öldürdüğünü gördüğünü söylemiş. Hami de sonrasında kendini öldürüyormuş. Rüyayı anlatan Hami, ağzında program boyunca gevelediği bombayı da orta yere bıraktı.

GÜLİZAR'DAN AYRILMAK İSTİYORUM AMA BENİ TEHDİT EDİYOR

Gülizar'dan ayrılmak istediğini söyleyen Hami, bana Şiar'la ilgili iftira atar diye bunu yapamıyorum dedi. Gülizar ile çocukları arasında tercih yapması gerektiğinde çocuklarını seçtiğini belirten Hami bu açıklamaları ile onu şoka soktu. Hami 'neyle tehdit edildiğinin' açıklanması istenince öfke patlaması yaşadı. Hami canlı yayını terkederken, Gülizar ağlayarak hala onu savunuyordu.

Programda bir rezillik daha ortaya çıktı. Gülizar'ın boşandığı eşi Samet Kılıç, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir hamle yapmış. Gülizar'ı arayan Samet Kılıç, "Yeniden birlikte olalım, sana ayrı ev tutarım. Annemle babama söylemeyiz. Eğer anlaşırsak da sana nikah kıyarım' diye teklifte bulunmuş. Görüşmeyi ve teklifi açıklayan Gülizar, bunu kabul etmediğini söyledi.