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        Haberler Televizyon Müge Anlı'da Şerife stüdyoyu birbirine kattı! Güvenlikler genç kızı zor tuttu!

        Müge Anlı'da Şerife stüdyoyu birbirine kattı! Güvenlikler genç kızı zor tuttu!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 73 gün önce kaybolan Hasan Çelik damga vurmuştu. Bugün yayınlanan programda kayıp ismin kızı Şerife esti gürledi. Hakkında söylenenlere sinirlenen Şerife amcası ve yengesinin üzerine saldırdı. Genç kızı güvenlikler zor tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:48
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        Müge Anlı'da Şerife stüdyoyu birbirine kattı!
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        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir 73 gündür kendisinden haber alınamayan Hasan Çelik'in konusu işleniyor. Programın bugün yayınlanan bölümünde Çelik'in kızı Şerife stüdyoda kaos çıkardı. Kendisi hakkında söylenen iddialara karşı sakinliğini koruyamayan Şerife, Esme, Ömer ve Veysel'in üzerine koştu. Genç kız güvenlikler tarafından zor zapt edildi.

        MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

        Hasan Çelik'in kaybıyla ilgili tartışmalar sürerken, Şerife ve annesi Seher'in tavrından dolayı Müge Anlı tepki gösterdi. Şerife hakkında iddialar tartışılmaya devam ederken Veysel, Şerife'nin kendisine "yuvamı yıktın mutlu musun?" dediğini belirtti. Hararetli konuşmanın ardından Şerife aniden Veysel'e saldırmaya kalktı. Güvenlik araya girip Şerife'yi zorla sakinleştirdi.

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        GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

        Kendisi hakkında telefonla gelen iddialara "iftira" diyen ve sık sık stüdyoda bulunan amcası ile sözlü tartışma içerisine giren Şerife'ye Müge Anlı tepki göstermişti. Bunun ardından Şerife, Esme, Veysel ve Ömer'e doğru saldırgan bir çıkışta bulundu. Ortama anında stüdyonun güvenlik görevlileri dahil oldu. Bir süre yayın verilmedi.

        ŞÜPHELERİ ÜSTLERİNE ÇEKTİLER

        73 gündür kayıp olan Hasan Çelik'in eşi Seher ve kızı Şerife hakkında her gün yeni iddialar ortaya çıkıyor. Son olarak Şerife'nin eşi Uğur'a büyü yaptığı iddia edilmişti. Kayınpederinin evinin tapusunu annesi Seher'in üstüne yapması ise tepki çekmişti. Programın sonlarına doğru Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik telefonla bağlanarak amcasını kaybından beri görüntülü aradığını ve Seher'in kendisine tehdit mesajı attığını belirtti. Müge Anlı ise Seher'in mesajlarını ortaya çıkardı.

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        SEHER'İN MESAJI ŞÜPHE UYANDIRDI

        Programa bağlanan Hasan Çelik'in yeğeni Deniz Çelik, amcasını görüntülü aradıktan sonra Seher'in kendisine "Bir daha amcanı görüntülü ararsan görürsün" şeklinde ağır küfürler içeren mesajlar attığını söyledi. Müge Anlı ise mesajların fazla küfür içerdiğini bu yüzden program içerisinde açıklamayacağını belirtti. Şevki hocanın sorusu ise akılları karıştırdı. Şevki hoca Seher'e "Sen Deniz'in Hasan'ı görüntülü aradığını nereden biliyorsun? Demek ki telefon ya sen de ya kardeşinde" dedi.

        KAYIP TELEFON OLAY OLDU

        Şevki hocaya katılan Müge Anlı ise Seher'e aynı soruyu yöneltti. Bunun üzerine Seher kendisine bu bilgiyi kardeşinin verdiğini söyledi ve telefonun kendisinde olmadığını ekledi.

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        İKİ KİŞİYLE TARTIŞMIŞLAR

        Programa telefonla bağlanan ve Hasan Çelik'in yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi Seher ile Şerife'nin Elmadağ'da iki kişi ile tartıştıklarını söyledi. Bu iddiaları ise anne kız reddetti ve kendilerinin o bölgede hiç bulunmadıklarını söylediler.

        OLAYLA İLGİLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

        Müge Anlı'nın programının ilerleyen bölümlerinde yaşanan sık sık gerilmelerin görüldüğü ve şüphelerin Seher ile Şerife'nin üzerinde olduğu ilginç olayın detayları ve sonrasındaki gelişmelerin ne yönde şekilleneceği, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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