Müge Anlı'da Pınar Kaynak olayı!

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Pınar Kaynak cinayeti Müge Anlı'nın programında ele alanıyor. Trabzon'da yaşayan Pınar Kaynak üç yıl önce bir ormanlık alanda elleri zincirle bağlı ve çıplak halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde genç kadının kafası ezilerek öldürüldüğü ve tecavüz edildiği, vücudunda birden fazla sperm bulunduğu belirlendi. Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak ve üvey annesi Müge Anlı'nın programına katılarak kızlarının katilinin bulunmasını istiyor. İşte 24 Ocak Müge Anlı son bölümünde yaşananlar...
PINAR KAYNAK KİMDİR?
1 çocuk annesi Pınar Kaynak 24 yaşında ve Trabzon'da yaşıyordu. Evlinmiş boşanmış olan Pınar Kaynak'ın Murat adında bir sevgilisi olduğu ve ondan çok şiddet gördüğü söylendi.
PINAR KAYNAK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.
"MURAT YÜZÜNDEN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDU"
Pınar Kaynak'ın yakın arkadaşı Şafak Hanım Müge Anlı'nın canlı yayına katılarak, "Ben Pınar'ı o adamdan kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ona yardımcı olmak için çok uğraştım. Psikiyatriste randevu aldım ama gitmedi. Uyuşturucunun dibine vurmuştu. Çok alkol içiyordu. Pınar'ın kafasında 6 tane çelik dikiş vardı.Onu darp edenin ise sevgilisi Murat olduğunu söylemişti. Yine bir gün Pınar Murat'tan çok ağır şiddet görmüştü. O gün onu anne ve babasına götürmek için direttim ama gitmedi" dedi.
"ANNEMİN SEVGİLİSİ TECAVÜZ ETTİ"
Müge Anlı'nın programını arayan Pınar'ın yakın arkadaşları, Pınar'ın 14 yaşında annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.
"SEVGİLİSİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU!"
Pınar Kaynak'ın eski eşi, verdiği röportajda çocuklarını görmek için Pınar'ın evine gittiğini ve daha sonra Murat isminde bir adamın içeri girip Pınar'ı öldüresiye dövdüğünü söyledi. Kendisinin müdahale etmesinin ardından evi terk ettiğini söylüyor.
"LAYIĞINI BULDU!"
Öte yandan, Pınar Kaynak'ın eski kayınvalidesi ise, ölümün yaşandığı gün Murat'ı telefondan arayıp "neden böyle oldu" diye sorduğunda, "Layığını buldu. Öldü, siz de kurtuldunuz" dediğini söyledi.
PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?
Müge Anlı'da katili aranan Pınar Kaynak'ın adli tıp raporlarının incelemesinin ardından Pınar'ın tırnağında şüpheliler arasında bulunan Arın diye birinin örneği bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Pınar'ın sevgilisi Murat Bey'den ise DNA örneği alınmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili ise soruşturma hala devam ediyor.
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