Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayeti kan dondurdu. Trabzon'da yaşayan 24 yaşında ve bir kız annesi olan Pınar Kaynak, 2017 yılının Ağustos ayında bir ormanlık alanda elleri zincirle bağlı ve çığlak halde ölü bulundu. Baba Mehmet Kaynak ve üvey annesi kızlarının katilinin bulunması için canlı yayına katıldı.

"SEVGİLİSİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU!"

Pınar Kaynak'ın eski eşi, verdiği röportajda çocuklarını görmek için Pınar'ın evine gittiğini ve daha sonra Murat isminde bir adamın içeri girip Pınar'ı öldüresiye dövdüğünü söyledi. Kendisinin müdahale etmesinin ardından evi terk ettiğini söylüyor.

"LAYIĞINI BULDU!"

Öte yandan, Pınar Kaynak'ın eski kayınvalidesi ise, ölümün yaşandığı gün Murat'ı telefondan arayıp "neden böyle oldu" diye sorduğunda, "Layığını buldu. Öldü, siz de kurtuldunuz" dediğini söyledi.

PINAR KAYNAK'IN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'da katili aranan Pınar Kaynak'ın adli tıp raporlarının incelemesinin ardından Pınar'ın tırnağında şüpheliler arasında bulunan Arın diye birinin örneği bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Pınar'ın sevgilisi Murat Bey'den ise DNA örneği alınmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili ise soruşturma hala devam ediyor.