Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı'nın hafta içi her gün sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezonunun başlangıç tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yaz tatili nedeniyle ara verilen programın takipçileri, "Müge Anlı ne zaman yeniden ekrana dönecek? Yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon başlangıç tarihiyle ilgili detaylar...
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ATV'de izleyicilerle buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finalini yapmıştı. Sezon arasına giren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ve hangi gün ekrana dönecek? İşte detaylar...
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekrana gelmişti.
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MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi kesin olarak açıklanmasa da yeni sezonun eylül ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi yeni geçen yıl yeni sezon 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.
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