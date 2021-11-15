Mucizeye yolculuk!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne müthiş bir başlangıç yapan Milliler, arka arkaya alınan kötü sonuçlarla turnuva için ümitleri söndürmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasına kadar giden süreçte Stefan Kuntz yeni hocamız oldu.
Letonya deplasmanında 1-0 geriye düşerken son dakikada gelen galibiyet golü ile tekrar 3 puanı hatırladık. Cebelitarık karşısında ise adeta patladık. Milliler, zayıf rakibini 6-0'la geçerken grubun diğer iki maçından da istediğimiz sonuçlar geldi. Lider Hollanda, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. 2. sıradaki Norveç ile Letonya'nın maçı ile golsüz bitti. Maçlar sonunda 1 averaj farkıyla 2. sıraya yükselmeyi başardık.
SON MAÇLAR ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU
Grupta dananın kuyruğu yarın kopacak! A Milli Takımımız, 4. sırada bulunan ve iddiası kalmayan Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kulağımız ise pandemi tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Hollanda - Norveç karşılaşmasında olacak.
Norveç deplasmanda Hollanda'yı yener, A Milli Takım ise Karadağ'ı averajda geçilmeyecek şekilde yenerse, Dünya Kupası'na direkt giden ülke olacağız. Norveç ve Türkiye'nin galibiyetleri halinde Hollanda 3. olarak Dünya Kupası'na gidemeyecek.
Beraberlikler halinde Türkiye 2. sıradan play-off biletini alacak. Türkiye'nin Karadağ'a kaybettiği senaryoda ise 2. sırayı korumamız için Norveç'in aldığı skorla averajda bizi geçememesi gerekiyor.
PLAY-OFF NASIL OYNANACAK?
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Milli Takım, 2. sırada gruptan çıkması halinde Play-Off oynayacak. Grup 2.'leri arasında şu an için seri başı değiliz ve olma ihtimalimiz düşük. Seri başı olmamamız halinde deplasmana gideceğiz.
Diğer gruplarda oynanacak maçların ardından seri başılar ve muhtemel rakiplerimiz belli olacak.
SERİ BAŞI OLMAMIZ İÇİN GEREKENLER
- Galler, oynayacağı 2 maçta 4'ten fazla puan alırsa +2 averajı geçmemeli.
- İspanya-İsveç maçında İsveç'in 5 farkla kaybetmesi gerekiyor.
- Hırvatistan-Rusya maçında Hırvatistan'ın kaybetmesi gerekiyor.
- İskoçya-Danimarka maçında İskoçya'nın kaybetmesi gerekiyor.
- Polonya-Macaristan maçında Polonya'nın kaybetmesi gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!