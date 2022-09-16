Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Mucizevi zayıflama çayı: Uyurken kilo verdiriyor!

Yatmadan önce içilen bu çay, uyurken kilo verdiriyor!

16.09.2022 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fazla kilolarından rahatsız olanlar, çözümü doğal yollarda arıyor. Mucizevi zencefil her derda deva olmasının yanında kilo problemi olanlara da destek çıkıyor. İşte detaylar...

  • ZENCEFİL ÇAYININ FAYDALARI

    Bağışıklığı güçlendirmede rol oynar,

    Mide bulantısının yanında midede oluşan sorunları da azaltır,

    Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler,

    Vücuttaki iltihabı azaltır,

    Kas ve eklem sorunlarının giderilmesini sağlar,

    Solunumu dengeler,

    Kolesterol seviyelerinin düşmesine fayda sağlar,

    Ağrı kesici özelliği bulunur,

    Yoğun stresi azaltır,

    Kilo kontrolü sağlar,

    Uzun süre tokluk hissi verir,

  • ZENCEFİL ZARARLARI VAR MI?

    Yoğun bir aromaya sahip olduğu için, alerjik tepkimelere yol açabilir.

    Toz zencefil mide ekşimesine sebep olabilir.

    Çiğnemeden yutulan taze zencefil bağırsakları tıkayabilir.

    Ülser hastaları, mide rahatsızlıkları olan kişiler fazla taze zencefil tüketirse, olumsuz tepkiler ile karşılaşabilirler.

    Safra taşı olan kişilerde ağrı yapabilir.

    Aşırı tüketimde ritim bozukluğuna yol açabilir.

     

  • ZENCEFİL ZAYIFLATIR MI?

    Gece yatmadan 30 dakika önce içilen 1 bardak zencefil çayı, gece boyu metabolizmanızı çalıştırır ve uykuda bile yağ yakmanızı sağlar.

  • ZAYIFLAMA ÇAYI NASIL YAPILIR?

    1 tatlı kaşığı toz zencefil

    1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

    1 çubuk tarçın

    2 poşet yeşil cay

    Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)

     

    4-5 tane karanfil

    Tüm malzemeleri birlikte kaynatın ve günde 1 litre için. Ertesi gün yenisini yapmanız gereklidir.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız**

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.