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Mucize gibi! İşte akciğeri ve karaciğeri koruyan besinler

Akciğeri ve karaciğeri koruyan besinler nelerdir?

Akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketmek gerektiğinin önemini vurgulayan Diyetisyen Betül Yurdakul, "Karaciğer sağlığı için ise sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefili tercih edebiliriz" diye konuştu

04.01.2022 - 10:14 | Güncelleme: SAĞLIK
DHA

  • Diyetisyen Betül Yurdakul, sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyleyerek, hangi organa hangi besinin iyi geldiğini anlattı. 

  • SARIMSAK, PANCAR VE ENGİNAR KARACİĞER DOSTU 

    Diyetisyen Betül Yurdakul, vücutta doğal detoks işlevini gören karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunduğunu dile getirdi.

  • Alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çeken Dyt. Betül Yurdakul, "Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. 

  • Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir" dedi. 

  • KEKİK, KEÇİBOYNUZU VE TERE AKCİĞERE İYİ GELİYOR 

    Solunum sisteminin en önemli organlarından akciğerimizin kendini temizleyebildiğinin altını çizen Dyt. Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketilmesi önerisinde bulundu. 

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