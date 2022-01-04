YOĞURT, KEFİR VE TURŞU BAĞIRSAĞA FAYDALI

Bağırsak sağlığı ne kadar iyiyse kişinin kendini o kadar iyi hissettiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, düzenli bir sindirim sistemi, güçlü bir bağışıklık, kilo kontrolü gibi pek çok etkiye sahip bağırsak mikroorganizması için yoğurt, kefir, turşu, kuru erik ve çiğ badem yenilebileceğini belirtti.