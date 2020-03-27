Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen 28. bölümünün ardından merak ediliyor. Mucize Doktor'da Ali'nin geçmişten gelen hayattaki en büyük korkusu olan babası ile yüzleşmesi duygusal anlar yaşattı. Önce babasını reddeden Ali, daha sonra fikrini değiştirerek onu yaşatmaya karar verdi. Ferman ile de karşı karşıya gelen Ali, manevi kardeşi ile yolları ayırmanın eşiğine geldi. Ali'nin tüm çabalarına rağmen, babası hayatını kaybetti. Mucize Doktor 28. son bölüm özeti ve 29. yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir.

Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.