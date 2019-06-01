Ailesi onu tam 15 yıl bekledi

Oksijen tüpünün patladığı ambulansta hayatını kaybeden Rojin bebeğin ölümünden sonra ortaya çıkan acı gerçek yürek burktu.

15 YIL SONRA DOĞAN BEBEKLERİ AMBULANS YANGININA KURBAN GİTTİ

Ambulansta çıkan yangında hayatını kaybeden Rojin bebek henüz 3 ay önce prematüre olarak dünyaya gelmişti. Yıllarca çocuk hasreti çeken anne babası Singer çifti ise onu tam 15 yıl beklemişti. Ama çiftin yıllar sonra 'bitti' dedikleri çocuk hasreti yerini kahreden bir acıya bıraktı.

Edirne'de yaşayan Necmiye-Çetin Singer çiftinin 6 aylıkken dünyaya gelen bebekleri Rojin, tedavi için gittiği hastane yolunda hayatını kaybetti.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Silivri Çerkezköy istikametinde yaşandı. Prematüre doğduğu i̇çi̇n 3 aydır İstanbul'daki Kanuni̇ Sultan Süleyman Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇'ne getirilen Si̇nger çi̇fti̇ni̇n 3 aylık bebeği̇ Roji̇n, ambulansta kuvözün i̇çi̇ndeydi̇. Roji̇n bebeği̇ tedavisinin ardından Edirne'ye götürmek i̇çi̇n yola çıkan aynı ambulans,, Çerkezköy Kınalı mevkiinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bi̇r anda alev almaya başladı. Kısa sürede aracı saran yangından, anne Necmi̇ye Si̇nger i̇le üç sağlık çalışanı kurtuldu ama talihsiz bebek yanarak can verdi̇.

ANNEDEN ÜRKÜTÜCÜ İDDİA:

"AMBULANSTAKİ GÖREVLİLER 20 DAKİKA YEMEK MOLASI VERDİLER"



Gözleri önünde bebeğinin yanarak öldüğü anlara şahit olan acılı anne Necmiye Singer bebeğinin ölümüyle ilgili ihmal iddiasında bulundu. Anne Necmiye Sİnger'in iddialarına göre, ambulans şoförünün oksijen tüpü bulunmasına rağmen şoför koltuğunda sigara içti ve talihsiz bebek Edirne dönüşünde personel 20 dakika yemek molası verdiği için ambulansta dakikalarca bekletildi.

'BEBEĞİMİN YANINDAKİ HEMŞİRE ONU ALMADAN KENDİNİ DIŞARI ATTI'

Yıllarca kurduğu çocuk hayali yarıda kalan anne Necmiye Singer'in şimdi tek isteği gözlerinin önünde can veren bebeğinin sorumlularının cezalandırılması: "'Cezalarını çeksinler çocuğumun nasıl izlemişler yandığını nasıl hiç aklım almıyor. 15 yıl biz bebeğimizi bekledik 15 yıl gece gündüz hastanedeydim. Bıraktılar çocuğumu cayır cayır yandı, hiç aklım bunu almıyor. Bir müdahale etseydin , onu kuvözden alsaydın, dumandan etkilendi. Bebeğim kuvözdeydi, kuvözün yanında da hemşire vardı. Alevler çıkınca onu da alıp aşağı atlayabilirdi. Önce kendilerini dışarıya attılar, ben ön tarafta oturuyordum. Israr etmeme rağmen bebeğimin yanında oturamadım. Yemek molası verildi bebeğim ambulanstayken, şoför sigara içti, aradaki camda boşluk olmasına rağmen. Yanarak öldü yavrum, bir şey gömmedik ki sadece kaburgalarını gömdük. Dilerim Allah'ımdan onlar benim içim yandı onlar da cayır cayır yansınlar. Oksijen tüpünü üreten firma için de şikayetçi olacağız'