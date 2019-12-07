'Mucize 2 Aşk' sinema filmi geçtiğimiz hafta beyaz perdede izleyenleriyle buluştu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Mucize 2 Aşk' filminin oyuncu kadrosunda; Mert Turak, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar rol arıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

2015 yapımı olan filmde izleyenleri bu sefer, Doğu'da yaşayan ve engelli bir genç olan Aziz'in sevgiyi keşfetmesiyle beraber Mızgin ile görücü usulü evlendirilmesinden bahsederek ikilinin yaşama tutunma mücadelesini anlatıyor.

'Mucize 2 AŞK' FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler, İzmir’in Foça ilçesi ve Kars’ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça’ya bağlı Yenifoça Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı’na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise

yine 60'lı yılların havasını hissettirdi.

'Mucize 2 Aşk' filminde o dönemlere ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars'ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mucize 2. Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.