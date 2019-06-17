17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında en fazla ihracat, 156,4 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı 75,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 40,1 milyon dolarla diğer Asya ülkeleri, 38,3 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 24,3 milyon dolarla Kuzey Amerika izledi.
İhracatın en fazla yapıldığı ülkelerin başında yüzde 68 artış ve 112,1 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri gelirken BAE’yi yüzde 907 artış ve 24,2 milyon dolar ile İsviçre, yüzde 1136 artış ve 24 milyon dolar ile İngiltere, yüzde 19 azalış ve 22,7 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 11 artış ve 20,7 milyon dolarla Hong Kong takip etti.
Mayıs ayında gerçekleştirilen 362,1 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 48’lik pay ve 175,4 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası oldu. Bu grubu yüzde 41’lik pay ve 149,9 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 3’lük pay ve 12,4 milyon dolar ile pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 3’lük pay ve 10,6 milyon dolar ile gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2’lik pay ve 5,8 milyon dolarla kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları izledi.
Birlik, yılın beş aylık dönemdeki toplam ihracatını ise 1 milyar 444 milyon dolara yükseltti.
"SEKTÖR STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK KABUL EDİLMELİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Kamar, şunları kaydetti:
“2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olarak 2019 yılının beş ayında hedeflediğimiz seviyeleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mücevher ihracatımızı maksimize edebilmenin iki yolu var; bunlardan biri turizm açısından dünyanın sayılı uğrak noktalarından biri olarak kabul edilen ülkemize turistlerin yanlarında 2-3 kilogram altınla girişlerinin serbest bırakılması, diğer yolu da mevcut döviz baskısının kırılabilmesi için altınla ticaretin serbestleşmesidir. Her iki yolu da yasallaştırarak mevcut ihracat rakamlarını katlayacağımıza inanıyoruz. Özellikle altının serbest dolaşımda olmasıyla iç piyasada faaliyet gösteren tüm sektörler, rahat bir nefes alacaklardır.”
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