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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Liverpool'un yıldızı Joel Matip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Liverpool'un yıldızı Joel Matip!

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da diğer sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, Liverpool forması giyen Joel Matip'i gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:22
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        • 1

          Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı.

        • 2

          Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü Liverpool'un tecrübeli yıldızı Joel Matip'e dikti.

        • 3

          Yeni sezonda Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almaya düşünmeyen sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.

        • 4

          İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

        • 5

          Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi.

        • 6

          Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.

        • 7

          Haberde, Matip'in Liverpool'dan haftalık 100 bin sterlin kazandığı ve Suudi Arabistan ekipleri ile Fenerbahçe dışında pek çok takımın bunu karşılayamacağı belirtildi.

        • 8

          Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

        • 9

          2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.

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