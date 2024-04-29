Fenerbahçe'de stopere yeni hedef Liverpool'un yıldızı Joel Matip!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da diğer sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, Liverpool forması giyen Joel Matip'i gündemine aldı. İşte detaylar...
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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı.
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Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü Liverpool'un tecrübeli yıldızı Joel Matip'e dikti.
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Yeni sezonda Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almaya düşünmeyen sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.
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İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
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Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi.
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Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.
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Haberde, Matip'in Liverpool'dan haftalık 100 bin sterlin kazandığı ve Suudi Arabistan ekipleri ile Fenerbahçe dışında pek çok takımın bunu karşılayamacağı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.
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2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.
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