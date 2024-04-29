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Isparta'da yürek yakan kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

TRAFİK POLİSİ VE EKİP ARACINA ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

4 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.