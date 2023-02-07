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Mücbir sebep nedir, ne demek, hangi durumlarda ilan edilir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Mücbir sebep nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu. Meydana gelen depremin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ilde mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından mücbir sebep anlamı ve hangi durumlarda ilan edildiği araştırılmaya başlandı. İşte mücbir sebep halleri...

Giriş: 07.02.2023 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ilde mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu. Mücbir sebep,  hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan durumdur. Peki "Mücbir sebep hangi durumlarda ilan edilir, Mücbir sebep nedir, ne demek?" İşte detaylar...

  • MÜCBİR SEBEP NEDİR?

    Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Mücbir sebep (force majeure); tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirme sırasında iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.

     

  • MÜCBİR SEBEP HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

    Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

     

    a) Doğal afetler.

     

    b) Kanuni grev.

     

    c) Genel salgın hastalık.

     

    d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

     

    e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

     

  • Mücbir sebep aynı zamanda bir hakkın kullanılmasına da engel teşkil edebilir veya hukuktaki sürelerin kaçırılmasına da neden olabilir. İster hukuki sorumluluk, isterse hakkın kullanılması bakımından olsun, bütün bu hallerde, mücbir sebep, sorumluluğu kaldırıcı, sorumluluğu ileri bir tarihe atıcı sonuçlar doğuracağı gibi, çeşitli hallerde sürelerin durmasının kabulü, yeni ek süreler tanınması veya başlangıçtaki sürenin hiç işlemediğinin kabulü, eski hale iade gibi hukuki çözümler de üretilmiştir.

    Vergiler ertelendi 

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerinde vergilerin ertelendiğini ve 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

     

  • Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen ve 10 ilimizi yoğun şekilde etkileyen depremler, milletimizin her bir ferdini derinden müteessir etmiştir. Bu gelişme karşısında devletimiz, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir. Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31.8.2023 gününe kadar uzatılmıştır. Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Devletimiz, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacaktır

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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