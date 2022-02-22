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Mübarek Miraç Kandili tarihi 2022: Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Kandil gecesi ayın kaçında?

Mübarek Miraç Kandili tarihi 2022: Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak?

Miraç Kandili, mübarek üç aylar içerisinde müslüman vatandaşlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek. Diyanet İşleri, resmi dini günler takviminde Miraç Kandil tarihini yayınladı. Peki Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte 2022 Mübarek Miraç Kandili tarihi

22.02.2022 - 11:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslüman vatandaşlar 2022 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip Kandili'ni eda ettiler. Şubat ayında dualar ve yapılacak ibadetler ile Miraç Kandili'nin feyzini almak isteyen vatandaşlar Miraç Kandili ne zaman? sorusunu merak etmeye başladı. İşte, 2022 Diyanet Miraç Kandili tarihi...

  • MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

     

    Rivayete göre Hz Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

  • Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha’ya çıkmıştır. Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

    Anlatılana göre Hz Muhammed Mekke'ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir. İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta; Hz Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraçtan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Musa peygamberin bunun insanlara ağır geleceği şeklinde ikazları üzerine Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletme dileği üzerine beş vakte indirilmiştir.

    Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

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