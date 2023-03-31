Muazzez Ersoy, torunu Emir ile birlikte önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Bodrum’daki yazlığına ev eşyası bakmaya geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre deprem felaketinin etkisinden hâlâ kurtulamadığını ifade eden Muazzez Ersoy, çocuklarının Adana’da depreme yakalandığını söyledi. Gelininin psikolojik destek aldığını belirten Ersoy, “Yaşadığımız felaketi hâlâ unutamadık. İçimizde sızısı var. Kendimizce o bölgeler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarım da Adana’daydı. Oradaki depremi yaşadılar. Şimdi onlar burada. Anne biraz sıkıntılı. O psikolojiden kurtulmaya çalışıyor. Şu an psikiyatriden destek alıyor. O bölgede iki büyük felaket yaşadılar. Şimdi burada beraberiz. Devletimizin sayesinde her şey yoluna girecek. Tabii 11 il ve ilçeleri etkilendi. Bu da biraz zaman alacak. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız” dedi.