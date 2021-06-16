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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta sanatçı Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş turu yapan Ersoy, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandeminin artık sona ermesini istediğini ifade eden 62 yaşındaki Muazzez Ersoy, "Konser vermeyi, şarkı söylemeyi, özgür olmayı, insanlarla bir araya gelmeyi çok özledim. Rüyalarımda konser veriyorum. Umarım en yakın zamanda konserler başlayacak" dedi.

"AŞI OLDUM"

Usta sanatçı, iki ay önce de Etiler'de görüntülenmişti. Keyifli halleriyle dikkat çeken 62 yaşındaki Muazzez Ersoy, koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti.

Ersoy, konuyla ilgili, "Çok iyiyim, aşımı oldum. Allah'a şükürler olsun, gayet iyiyim. 28 gün sonra ikinci aşımı da olacağım" demişti.