Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün Bebek'te trafikte objektiflere yansıdı. Koronavirüs salgını nedeniyle özel şoförlü arabasının arka koltuğunda oturan Ersoy'un köpeği Şanslı'nın ön koltukta olduğu görüldü.

Pandemi süresi boyunca evinde izole olarak vakit geçiren Muazzez Ersoy, muhabirlere, "Hava almaya çıktık" açıklamasını yaptı.