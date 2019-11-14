Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, TRT Müzik’teki ‘Sevgiyle’ adlı programda sahne aldı.

Elbisesinin çok beğenilmesiyle ilgili, Ersoy, “Kuliste cam, ortadan ikiye ayrıldı, nazar var” deyince, izleyicilerden biri, “Fay hattı gibisiniz, güzelliğinizden kırılmıştır” diye bağırdı.

Ersoy da gülerek, "Fay hattı gibiyim! Ben de çok beğendim bunu" dedi.