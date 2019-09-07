Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş turuna çıkan usta sanatçı, geçtiğimiz gün uzun bir aradan sonra sahne aldığı Harbiye açık hava konseri için şu sözleri kullandı. Ersoy, "Uzun yıllar sonra Harbiye’de konser vermek beni çok mutlu etti. İnşallah devamı da olacak. Ben yeni şarkıcıların Harbiye’de konser vermesini asla yadırgamıyorum. Harbiye’de konser vermek, her sanatçı için güzel bir deneyim." dedi.

Daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendisini almaya gelen araçla ayrıldı.