Bir süredir Bodrum'da tatilde olduğunu söyleyen başarılı sanatçı, önümüzdeki günlerde vereceği Harbiye konseri için tatilini erken bitirdiğini söyledi.

Alışveriş öncesinde muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Ersoy, "Bana kalsa ben ekim ayına kadar Bodrum'da kalacaktım. Harbiye konserleri çok özeldir her zaman. Konsere hazırlanmak için erkenden döndüm. Bugünde biraz alışveriş yapmaya buraya geldim." açıklamasında bulundu.

Her zamanki zarafeti ve güzelliği ile objektiflere poz veren Muazzez Ersoy, uzun bir süre mağazaları dolaşıp konser alışverişi yaptı.