Muafiyet sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUAFİYET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muafiyet şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "muhafiyet, muahfiyet, muaffiyet" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'muafiyet'tir.

MUAFİYET SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'ayrı tutulma, kendisine uygulanmama' anlamlarına gelen muafiyet, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.