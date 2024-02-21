MTV Stuttgart - Fenerbahçe Opet: 3-2 | MAÇ SONUCU
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı MTV Stuttgart'a 22-25, 26-24, 19-25, 25-20 ve 15-10'luk setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV ekibine 3-2 mağlup oldu.
Bu eşleşmede rövanş maçı, 28 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: SCHARRena
Hakemler: Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
Allianz MTV: Timmerman, Bongaerts, Knollema, Strubbe, Rivers, Palleres (Koskelo, Vanjak, Glaab, Mirosavljevic, Hart)
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Vargas)
Setler: 22-25, 26-24, 19-25, 25-20, 15-10
Süre: 120 dakika (25, 30, 24, 24, 17)