Araç sahiplerinin gündeminde 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri var. Motorlu taşıta sahip olanlar her yıl senede 2 defa sahip oldukları araç için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyor. 2022 MTV vergi oranları değişti, yeni MTV oranları Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Bu yıl Cumhurbaşkanı kararına göre MTV yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman? İşte MTV ödeme tarihleri 2022 ve MTV oranları ile ilgili bilgiler...