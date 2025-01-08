Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. Peki, 2025 yılı için MTV tutarları ne kadar oldu ve ilk taksit ödemesi için son tarih ne zaman? İşte, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm detaylar...